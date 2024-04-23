Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından 4'e 2 oyunla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
📸 Bugünkü antrenmanımızdan kareler. 💪 #ADSvGS pic.twitter.com/IzV0Do9pnu— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 23, 2024