"Emery'nin sezon sonuna kadar ne düşündüğünü bilemeyeceğiz ama Zaniolo'nun Arsenal'e karşı gösterdiği performansı sergilemek kesinlikle ona zarar vermeyecek. Zaniolo, Aston Villa'da kalsa bile diğer kulüpler Arsenal'e karşı gösterdiği performansı fark etmiştir. Emery sadece bu maça odaklanmayacak, onun Villa Park'taki hayata nasıl uyum sağladığına da bakacak. Ancak Zaniolo, Emery'nin durumunu yeniden düşünmesine yetecek kadar şey yaptı."