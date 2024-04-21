GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo'nun geleceği belli oluyor! Unai Emery'nin kararı...
Sezon başında Galatasaray'da Aston Villa'ya satın alma opsiyonu ile kiralanan Nicolo Zaniolo, İngiltere'de beklentilerin altında kalmıştı. Teknik direktör Unai Emery'nin, İtalyan futbolcunun performansından etkilenmediği ve Zaniolo'nun sarı-kırmızılılara döneceği iddia ediliyordu. Ancak Ada basını, yıldız oyuncu için filan bir iddia ortaya attı. İşte de haberin detayları... | Galatasaray haberleri
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Yayın Tarihi: 21.04.2024- 14:30