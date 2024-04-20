TRANSFER HABERİ: Sacha Boey Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni adresi

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan rekor bir bonservis ücretine Bayern Münih'e giden Sacha Boey ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alman ekibinde istenen performansı sergileyemeyen ve sık sık sakatlanan 23 yaşındaki sağ bek hakkında bomba bir iddia geldi. Alman basını, Sacha Boey'nin yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlandığını açıkladı. Peki Sacha Boey'nin yeni adresi neresi olacak? İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2024- 16:23