Igor Tudor'dan Galatasaray'a transfer hediyesi! Erden Timur devreye girdi

Trendyol Süper Lig'de kalan 6 haftada hata yapmayarak şampiyon olmak isteyen Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda önemli futbolcuları kadrosuna katmayı planlayan Cimbom, sürpriz bir isim için harekete geçti. Sarı kırmızılıların bu transfer operasyonunda ise eski teknik direktörü Igor Tudor ile önemli bir detay dikkat çekti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2024- 12:49