Galatasaray'da Pendikspor mesaisi!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2024- 23:10