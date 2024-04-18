Galatasaray Süper Kupa'ya kavuşuyor! O tarihte kutlama yapılacak
Galatasaray, Fenerbahçe maçı sonrası kazanılan Süper Kupa'ya kavuşuyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa mücadelesinde sarı kırmızılıların hükmen galibiyetini resmen açıklarken camiada da kupa töreni için soru işaretleri ortaya çıkmıştı. Sarı kırmızılıların kazandığı kupayı o karşılaşmada kaldıracağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 18.04.2024- 09:27