Galatasaray'dan yılın transferi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor

Süper Lig'in lideri Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Sezon sonunda birçok oyuncu satışı yapacak olan Cimbom, bu isimlerin yerini doldurmak için kolları sıvamıştı. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların gündemine flaş bir futbolcu geldi. Galatasaray'ın 2 sezon önce Fenerbahçe'de forma giyen o yıldız için devreye girdiği ve transfer operasyonunu başlattığı belirtildi. İşte olay yaratacak transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2024- 09:38 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024- 09:39