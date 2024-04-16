Galatasaray'dan rüya gibi transfer! Böylesi Türkiye'ye hiç gelmedi

Galatasaray'dan rüya gibi transfer! Böylesi Türkiye'ye hiç gelmedi

Süper Lig'de yeniden liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom, çok konuşulacak bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Listesinde önemli futbolcular bulunan sarı kırmızılıların, dünyaca ünlü yıldız için harekete geçtiği kaydedildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2024- 09:52