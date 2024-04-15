Galatasaray'ın yeni transferi Mertens'ten! 25 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde yapacağı takviyeleri netleştiren Cimbom'un, ilk bombası ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların, güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan o yıldız için harekete geçtiği öğrenildi. Galatasaray'ın ayrıca bu transferi gerçekleştirmek için Dries Mertens'i devreye sokacağı kaydedildi. İşte o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.04.2024- 11:48