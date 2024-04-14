2011 yazından bu yana Galatasaray forması giyen, geçtiğimiz günlerde 500. resmi maçını oynayan, bu süreçte 15 kez kupa kaldırma sevinci yaşayan ve kulüp tarihinde kırılmadık rekor bırakmayan Fernando Muslera, kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek istiyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Fernando Muslera için tamam mı devam mı? Karar verildi!
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın başarılı filebekçisi Fernando Muslera, takımı ile gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu. Uruguaylı kalecinin sarı-kırmızılılarda olan sözleşmesi sezon sonu olacak. Muslera'nın sözleşmesi için karar verildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki eldivenin ülkesine döneceği konuşulurken, Başkan Dursun Özbek ile Erden Timur, Muslera ile yeni sözleşme imzalanacağını müjdelemişti. Tecrübeli kaleci de geleceğiyle ilgili konuya net olarak noktayı koydu.
'BURADA OLMAK İSTERİM'
Şampiyonluk yolunda takımın en formda isimlerinden biri olan Nando, Florya'daki çalışmalarla büyük iş başardıklarını anlatırken, 500 kez Galatasaray forması giymenin ve kaldırdığı kupanın kendisini gururlandırdığını dile getirdi.