Galatasaray şampiyonluk yarışında avantaj peşinde! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk için son düzlüğe çıkarken bu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Cimbom'da Teknik Direktör Okan Buruk ise karşılaşmanın planını yaptı. İşte Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2024- 14:20 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024- 14:21