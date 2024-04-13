Galatasaray, Süper Lig'in 32'nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde tüm futbolcuların katıldığı antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.30'da yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
C. Alanyaspor maçı hazırlıklarımıza devam ediyoruz. ?? #ALNvGS pic.twitter.com/1KfK5KtlTI— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 13, 2024