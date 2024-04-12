Şampiyonluk yolunda adım adım ilerleyen Galatasaray, Alanyaspor'la oynayacağı karşılaşmayı son derece ciddiye alıyor. Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe karşısında bir dakikada Süper Kupa'yı kazanan sarı kırmızılı takım, son 7 haftaya girilirken hata yapmak istemiyor. Teknik direktör Okan Buruk da Alanya deplasmanına takımını derbiye olduğu gibi hazırlıyor. Akdeniz ekibinin yükselen performansını değerlendiren tecrübeli hoca, Süper Lig'de 7 maçtır yenilmeyen rakibini mağlup etmenin planlarını yapıyor.

TORREIRA'NIN PARTNERİ BERKAN

Okan Buruk, Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i Alanya'da da sahaya sürmeyi planlıyor. Kalede Muslera'yla başlayacak Buruk, defans hattını Kaan, Nelsson, Abdülkerim ve Köhn'den kuracak. Orta sahada ise rakibin direncini kırmak için Torreira ile Berkan görev yapacak. Kanatlarda Barış Alper ve Kerem, 10 numarada Mertens, ileri uçta ise Icardi sahne alacak. Okan Buruk, Şanlıurfa'daki finalin ardından Alanyaspor'un bu sezonki maçlarını izledi. Rakiple ilgili analizlerini yapan başarılı teknik adam, pazartesi gününe kadar oyuncularına Alanya'nın zayıf yönlerini ezberletecek.