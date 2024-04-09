Galatasaray sezon sonunda bombaları patlatıyor! 3 transfer birden...

Trendyol Süper Lig'de bitime 7 hafta kala Galatasaray liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, takımı önündeki maça hazırlarken bir yandan gelecek planlamasını sürdürüyor. Bu kapsamda sürpriz ayrılıkların yaşanabileceği Cimbom'da, 3 yıldız transferi birden yapılması ve forma satışında rekor kırılması planlanıyor. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2024- 11:06