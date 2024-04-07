2023 Turkcell Süper Kupa final maçında Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"SAÇMA SAPAN BİR DURUMLA KARŞILAŞTIK"

Böyle bir durum beklemiyorduk. 2023 Süper Kupası finali oynadık. İki takım sahaya çıktı. Fakat, üzülerek söylüyorum böyle bir pozisyonu, durumu beklemiyorduk. Güzel Urfa'ya geldik, Urfa'nın güzel insanlarına bu önemli Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin keyfini yaşamaktansa acayip, saçma sapan, aklımıza gelmeyecek bir durumla karşılaştık. Bir sürü şeyler söylediler, U19'la çıkacağız, 9 kişi çıkacağız falan. Bu bir akıl tutulması. Bu bir maç, bir final. Çok önemli 100. yıl kupası. Daha önemlisi Urfa gibi bir şehre bu maçı seyrettirmenin keyfi varken hiç ummadığımız bir şeyle karşılaştık.

Hem maçın ambiyansını bozuyorsunuz hem şenlik havasında geçmesi beklenen bir derbiyi 1 dakikada biten şekle getiriyorsunuz. Çok üzüldüm. Dünyaya mahçup olduk. Beklenmedik olaylar bizi üzüyor.

Galatasaray ve F.Bahçe'nin misyonu futbolu insanlara sevdirmek. U19 takımını çıkarıyorsunuz. Onlara yazık değil mi? Onlar bizim gençlerimiz, geleceğimiz. Bu çocukları niye kendi amaçlarınıza alet ediyorsunuz!

Gerçekten kötü bir hafta sonu. Tarihe kötü geçecek bir Süper Kupa finali. Cumhuriyet'in 100. yılına yakışmayan bir Süper Kupa finali oldu. Aklıselimi davet ediyorum. Bunun kime ne faydası oldu, kim bu işten sevindi, üzüldü. Belli değil... Önümüzdeki günler daha da gerginleşecek.

"HİÇ GÜZEL OLMADI"

Bu gerginliğin gitmesi gerektiği taraftarıyım. Gidermemiz lazım. Herkese her seviyede biraz daha Türk futboluna yakışacak hareketler içinde olunmasını diliyorum. Üzgün bir akşam. Ne onlara ne bize bu final yakışmadı. Böyle bir final olmaması gerekirdi. İnsanların bir sefer daha düşünmesini, akşam eve gidince 'Ulan biz ne yaptık' diye iç muhasebe yapmasında fayda var. Hiç güzel olmadı.

Ali Koç ile görüştünüz mü?

Ben protokole geldim. Onların da gelmesi lazım. Sayın Bakan, Sayın TFF Başkanı oradaydı. Kimse gelmedi. Bir anlam veremiyorum. Bunun bir anlamı yok. Niye böyle yapıyorlar, neyi protesto ediyorlar. Ben anlamıyorum.

Ben beklemiyordum bu durumu. O kadar çok senaryo söylendi ki bugünkü senaryo kimsenin aklından geçmiyordu. 9 kişi çıkacağız dediler, maçın 60 dakikası falan, kupa töreni yaptırmayacağız... Bırak onları, bırak onları. Takımını getir sahaya. Urfalı kardeşlerimize bu maçı seyrettir. 3 gündür buradayım. Böyle bir sevgi seli, ilgi görmedim. Sayın Valime, Sayın Emniyet Müdürüme teşekkürler, bizi çok güzel ağırladılar. Onlara da büyük teşekkür gönderiyorum. Güvenliğimizi tam olarak sağladılar. Zaten sevgi seli. Ne olurdu onlar da gelseydi. Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan husus, böyle birliktelik beraberlik sergilemek. Bir fırsat vardı, kullanamadık.

"BUGÜNDEN YARINA SEÇİM YAPALIM OLMAZ"

Tarihi TFF açıkladı. Bence Kulüpler Birliği Vakfı'nda yapılan görüşmelerde TFF'nin seçime gitmesini istiyordu tüm kulüpler aşağı yukarı. Federasyon gerekeni yaptı. 18 Temmuz. Hayırlı olsun. Yeni yönetimin seçilmesi için hazırlığa ihtiyaç var. Bugünden yarına seçim yapalım olmaz, hazırlık olması lazım. Türk futbolunu yönetecek insanı iyi seçmek lazım. Aradaki zaman makuldur. Hayırlı olsun. Seçim yapılacak.

Herkes şunu anlasın. Akıl tutulmasının içinde bunlar da var. Erken seçim kararını kim alabilir, TFF. TFF bu kararı almış ve açıklamış. Haziranda yapılsa deniyor. 18-20 gün. 20 gün mü çok önemli TFF için. TFF kararına saygı duymak lazım. Epeyi bir zamanları varken bu erken seçimi, Kulüpler Birliği'nden gelen söylemle gündemlerine aldılar. Kulaklarını kapamadılar. Erken seçim kararını aldılar. Nedir yani, 20 gün. Altında başka maksat var. Niye 20-25 gün öne çekilsin. Milli Takım maçı var, Avrupa Şampiyonası'nda oynayacak. Orada da başarıyı kovalamak için TFF'nin kararına herkesin saygı duyması lazım.

Fenerbahçe ile birlikte 'itidal' çağrısı yapmak ister misiniz?

Ben hep bundan yanayım. Kendimizi kontrol etmeliyiz. Bu tip hareketleri, söylemleri engelleyelim. Galatasaray Başkanı olarak tüm spor paydaşlarını aklıselim davranmaya çalışıyorum. Türk sporuna hizmet etmek istiyorsanız samimiyet ve iyi niyetli olmanız lazım. Kendilerini samimiyet ve iyi niyete davet ediyorum.