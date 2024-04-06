Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Zorlu derbi öncesi sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk ve Fernando Muslera önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

"GÖREVİMİZİ YAPMAK İÇİN BURADAYIZ"

"Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Şanlıurfa bizi bağrına bastı. Çok özlüyorlar. Ne kadar heyecanlı olduklarını gördük. Bu bizi heyecanlandırdı. İki takımın burada Şanlıurfa'da bir arada olması çok daha güzel olurdu. Şanlıurfa şehri hem futbola ve büyük takımlara özlem duyuyor hem deprem gelirlerinin bu bölge ve çevreye bağışlanacak. Biz görevimizi yapmak için buradayız. Takımla hazırlandık. Pazar günü ne olacak, tam olarak bilmiyoruz. Biz kendi üzerimize düşeni yapmak için buradayız."

"FENERBAHÇE HANGİ OYUNCULARLA GELECEK BİLMİYORUZ"

"Biz kendi işimize odaklandık. Antrenman periyodumuz vardı, onu doğru şekilde yaptık. Pazar günü rakibimiz ne şekilde gelecek, nasıl çıkacak, ne yapacak bilmiyoruz. Değerlendirme yapamıyoruz. Fenerbahçe ile oynamayı çok isterdik. Ne olacak bilmiyorum. Biz ne gerekiyorsa oynamaya hazırız. Sonrasını bekleyeceğiz. Ne olacak bilmiyoruz. Duyduğumuz bildiğimiz Fenerbahçe gelecek ama hangi oyuncularla gelecek bilmiyoruz. Maçtan sonra konuşmak daha doğru olur."

"TANSİYONU NE KADAR DÜŞÜRSEK O KADAR İYİ"

"Biz barış üzerinden mesaj veriyoruz. Tansiyonu ne kadar düşürsek o kadar iyi. Yarın ve bundan sonra vermeye devam edeceğiz. Ülkemizin barışa ihtiyacı var. Bunu sağlamak için elimizden geleni yapacağız."

"KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Burada olduğumuz için mutluyuz. Şanlıurfa ve çevre illerden gelecek insanlar için büyük bir heyecan olacak. Bu organizasyon çok anlamlı bir organizasyon. Kupa dışında deprem bölgesi için yapılacak bir yardım maçı. Şanlıurfa ve çevre iller bizi merakla bekliyordu. Bu görev için buradayız. Bundan sonra deprem bölgesi ve üzerimize düşeni Galatasaray olarak yapmaya hazırız. Şampiyon olarak buradayız. Tekrar kupa kazanmak, müzemize bir kupa daha getirmek istiyoruz. Maçta ne olacağını tam olarak bilmesek de biz hazırız. Biz üzerimize düşeni yapıp kupayı kazanmak istiyoruz."

"TANSİYONU DÜŞÜRMEK İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMALIYIZ"

"Geçen maçtan sonra da söyledim aynı şeyleri. Futbolun tansiyonunun düşmesine ihtiyaç var. Galatasaray olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Pozitif mesajlar vermeye çalışıyoruz. Kendi açımdan konuşuyorum, bu yolda devam edeceğiz. Burada bulunmamızın nedeni, geçen senenin şampiyonu olmamız. Gönül isterdi, hep beraber birbirimize sarılarak burada bir resim verip maçı oynasaydık. Burada beraber değiliz. Pazar günü ne olacak tam bilmiyorum. Biz Türk futbolu için, ülke için hiçbir şekilde kaosa ihtiyaç yok. Büyük şeyler yaşadık. Daha geçen sene deprem oldu, tüm kulüpler ve futbolcular birlik oldu. Buradaki maçın gelirleri deprem bölgesine gönderilecek. Tansiyonu düşürmek için, ligin de son periyodu biliyorsunuz, üzerimize düşeni yapmalıyız. Kazanan Türkiye ve Türk futbolu olsun. Ülkemizi düşünüyorsak daha verici olmamız gerekiyor."

"FENERBAHÇE'NİN KİMLE ÇIKACAĞINI DÜŞÜNMEDEN GELDİK"

"Öncelikle tabii ki biz bir program yapmıştık. Ona devam ettik. Rakibin buraya gelip gelmemesi, kimle çıkacağını düşünmeden geldik. Programımızı nasıl bundan önce tasarladıysak öyle ayarladık. Buraya tam kadro geldik. Bunun dışında bir şey düşünmedik. Sahada bizi ne bekliyorsa hazırlandık. Yarınla ilgili ne olacak bilmiyoruz. Biz üzerimize düşen görevi sahaya çıkarak yapacağız."

İŞTE MUSLERA'NIN SÖZLERİ:

"FENERBAHÇE HAKKINDA YORUM YAPMIYORUM"

"Her şeyden önce çok teşekkürler. İlk defa Şanlıurfa'ya geldim, harika bir şehirmiş. Burada çılgın da bir taraftar vardı. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir final olacak. Geçen sene çok büyük mücadele verip şampiyon oldu ve bu sayede Süper Kupa finali oynayacağız. Çok önemli bir maç bizim için. Biz mutluyuz. Çok iyi şekilde çalıştık. Çok önemli maç. Yarın çıkıp oynamak için buradayız. Fenerbahçe hakkında yorum yapmıyorum, asla da yapmadım."