Son dakika spor haberi: Galatasaray Futbol Takımı, Süper Kupa maçı için pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip bu mücadele için Şanlıurfa'ya hareket etti.

Galatasaray, Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçı için bu kente hareket etti. İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla giden Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sahaya U19'dan oyuncular ile çıkacağını açıklamasına rağmen A Takım ile yola çıktı. Sarı-kırmızılı takımdan Icardi, Toreira ve Mertens alanda taraftarların en çok ilgi gösterdiği isimler oldular. Taraftarlar futbolcular ile fotoğraf çektirip imza aldılar.