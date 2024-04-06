Galatasaray kafilesi Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynayacağı maç için Şanlıurfa'ya ulaştı!

Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, maçın oynanacağı Şanlıurfa'ya ulaştı.

2023 Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayıp, müsabakanın oynanacağı Şanlıurfa'ya ulaştı. Galatasaraylı futbolcular ve Teknik Direktör Okan Buruk, Şanlıurfa Gap Havalimanı'nda kendilerini bekleyen taraftarlara imza dağıtırken, hatıra fotoğrafı çektirdi.