GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Yönetimden Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldız gelecek
Son dakika transfer haberi: Şampiyonluk yarışına emin adımlarla devam eden Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı. Art arda şampiyonluklar yaşamak isteyen sarı-kırmızılı ekip dünya yıldızlarını listeye aldı. Okan Buruk o yıldızı istedi yönetim harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 03.04.2024- 10:17 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024- 10:35