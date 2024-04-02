Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi. Maç sonrası sarı kırmızılılarda Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Önemli bir galibiyet. Çok iyi oynamadık ama rakipten iyiydik. Her maç zor olacak. Gol ve galibiyet için mutluyum. Seriye devam etmeliyiz.

Biz maç maç gidiyoruz. Maç önünde kulüp ve başkanımız hakkında bazı yorumlar yapılmış onları duyduk. Biz dürüst bir takımız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bize saldırı olduğu zaman cevap vermeliyiz diye düşünüyorum. İyi uyuyacağız diye düşünüyorum"