Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

7 Ağustos 2011'de sarı-kırmızılılara transfer olan Fernando Muslera, bu karşılaşmayla birlikte 500. resmi maçına çıktı.

Mücadele öncesi tüm takım ve teknik direktör Okan Buruk, Muslera'nın 500. maçına özel basılan tshirtlerle ısınmaya çıktı.

Uruguaylı eldiven, bu sezon tüm kulvarlarda 43 maça çıkarken, kalesinde ise 44 gol gördü. 37 yaşındaki file bekçisi, bu süreçte 17 maçta kalesini gole kapattı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Muslera'nın geleceği merak edilirken, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde "Kaptanımız Fernando Muslera ile anlaşmak üzereyiz. Çoğu koşulda anlaştık." ifadelerini kullanmıştı.