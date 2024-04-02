Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 31. hafta maçında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi.

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Matondo, Dele-Bashiru, Ömer Faruk, Rivas, Halil, Strandberg.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Hatayspor maçı 2 Nisan Salı günü saat 20:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

SON 18 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de ligin ilk yarısında Hatayspor'a mağlup olduktan sonra oynadığı 18 karşılaşmada kaybetmezken, son 11 maçında da sahadan 3 puanla ayrıldı. Ligde sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'yı yenerken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 68 gol atarken, kalesinde ise 20 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, savunmada gösterdiği başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor. Cimbom, bu mücadelelerin 15'inde de kalesini gole kapadı.

SAHASINDA YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında son olarak geçen sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 32 lig maçında 30 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 15 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor.

5 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular sarı kart görmesi durumunda 32. haftada deplasmandaki Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

OKAN BURUK İLE VOLKAN DEMİREL 3. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bugüne kadar 2 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda iki takım da 1'er kez sahadan galip ayrıldı. Oynan 2 müsabakada Buruk'un takımı 5 gol atarken, Demirel'in ekibi de 2 golle karşılık verdi.