Sakat veya cezalısı olmayan Galatasaray bu sezon ilk kez tam kadro oldu. Okan Buruk, şampiyonluğa taşıyacak 11'ini belirlemek için kurmaylarıyla fikir alışverişinde bulunmaya başladı.
Buruk'un kadrosunda 7 bankosu var. Muslera, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens ve İcardi'nin yerleri garanti.
Kalan 4 bölgeye aday 8 oyuncu arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Serge Aurier ve Kaan Ayhan sağ bekte, Davinson ve Abdülkerim stopere, Barış, Ziyech, Kerem ve Zaha kanatta formanın sahibi olmaya çalışıyorlar.
Neşeli geçen Antalya kampı sonrasında, takımın oldukça moralli olduğu ve form durumlarının yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.