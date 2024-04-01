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GALATASARAY HABERLER...Galatasaray'da forma aslanın ağzında! Sakat veya cezalısı kalmayan sarı-kırmızılılar bu sezon ilk kez tam kadro oldu. Okan Buruk'un Hatay maçı tercihleri merak konusu. Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2024- 10:18 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024- 10:35









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Sakat veya cezalısı olmayan Galatasaray bu sezon ilk kez tam kadro oldu. Okan Buruk, şampiyonluğa taşıyacak 11'ini belirlemek için kurmaylarıyla fikir alışverişinde bulunmaya başladı.

Buruk'un kadrosunda 7 bankosu var. Muslera, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens ve İcardi'nin yerleri garanti.