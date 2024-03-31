Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş stoper kararı! Hatayspor maçında...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılarda son 2 maçta sakatlıkları nedeniyle görev alamayan Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı takıma geri dönerken; teknik direktör Okan Buruk'un stoper bölgesinde kime şans tanıyacağı merak ediliyordu. Deneyimli hoca savunma hattıyla ilgili son kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.03.2024- 10:51