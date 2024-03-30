GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk'un prensi takımdan yolcu! Avrupa devine gidiyor

Son dakika transfer haberi: Bu sezonda şampiyonluk yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, gelecek sezon için ise transfer planları yapıyor. Bu kapsamda ilerleyen sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Cimbom'da Okan Buruk'un prensi takımdan yolcu. Yıldız futbolcu Avrupa devine gidecek. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2024- 09:47