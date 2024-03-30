Galatasaray, Süper Lig'deki mücadelesine devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk'un prensi takımdan yolcu! Avrupa devine gidiyor
Son dakika transfer haberi: Bu sezonda şampiyonluk yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, gelecek sezon için ise transfer planları yapıyor. Bu kapsamda ilerleyen sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Cimbom'da Okan Buruk'un prensi takımdan yolcu. Yıldız futbolcu Avrupa devine gidecek. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibinin 2 puan önünde 81 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip yoluna emin adımlarla devam ediyor.