GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Ya Florya ya Kaliforniya! Dries Mertens'e flaş teklif
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 yenen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Önümüzdeki sezon için kadro yapılanmasını oluşturmaya çalışan sarı-kırmızılılarda sezon sonu sözleşmesi bitecek Dries Mertens'in durumu merak ediliyor. 36 yaşındaki tecrübeli futbolcuya MLS'ten flaş bir transfer teklifi gelirken Mertens'in kararı merak ediliyor. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 29.03.2024- 06:40