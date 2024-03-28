TRANSFER HABERİ - İşte Zaniolo'nun yeni adresi! Teklif edilecek rakam...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın geçen sezon Roma'dan transfer ettiği ve sezon başında Aston Villa'ya opsiyonlu kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili yeni haberler geliyor. İspanyol basını, Avrupa devinin Zaniolo transferi için sarı-kırmızılılarla görüşmelere başladığını duyururken, bu transfer için ödenecek bonservis bedelini de açıklandı. İşte flaş transferin detayları...
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Yayın Tarihi: 28.03.2024- 11:33 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024- 12:09