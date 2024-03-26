Galatasaray, Süper Lig'deki mücadelesine devam ediyor.
Galatasaray'a '10 numara' transfer! 70 milyon Euro değere ulaşmıştı
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı. Bu bağlamda sarı-kırmızılı ekip kadrosuna takviye için geniş bir oyuncu taramasına çıktı. Bu futbolcular arasından yönetim, orta saha için en iyi aday olarak o futbolcuyu seçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibinin 2 puan önünde 81 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip yoluna emin adımlarla devam ediyor.