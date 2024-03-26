Galatasaray'a '10 numara' transfer! 70 milyon Euro değere ulaşmıştı

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı. Bu bağlamda sarı-kırmızılı ekip kadrosuna takviye için geniş bir oyuncu taramasına çıktı. Bu futbolcular arasından yönetim, orta saha için en iyi aday olarak o futbolcuyu seçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2024- 09:41 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024- 09:45