Okan Buruk Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Günün en flaş gelişmesi

Okan Buruk Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Günün en flaş gelişmesi

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen lider Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan sarı kırmızılılarla ilgili şok etkisi yaratacak bir haber geldi. Haziran ayında sözleşmesi bitecek teknik direktör Okan Buruk'un, görevi bırakıp bırakmayacağının belli olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.03.2024- 09:30