Bir yandan şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Sarı-kırmızılılarda transferin ilk hedefi de belirlendi.
Portekiz basını Galatasaray'ın Rafa Silva için yaptığı teklifi duyurdu!
Galatasaray transfer haberi - Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Galatasaray, sezon sonu takımda tutmak istediği ancak talipleri artan Mertens için alternatif arayışlarını sürdürüyordu. Sarı kırmızılı ekip en son gündemine Benfica'da forma giyen Rafa Silva'yı aldı. Kısa süre önce Cimbom'un Rafa Silva için ilk teması kurduğu ortaya çıkmıştı. Galatasaray'ın 30 yaşındaki 10 numara için yaptığı teklifi Portekiz basını duyurdu. İşte detaylar... (GS haberleri)
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dries Mertens'in boşluğunu doldurmak isteyen Cimbom, Portekizli 10 numara Rafa Silva'yı gündeme aldı.
Benfica forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu için harekete geçen Galatasaray, birçok talibi olan Silva için kısa süre önce ilk teması kurmuştu.