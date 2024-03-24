Galatasaray'a transfer müjdesi! Flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup eden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. İngiliz basınından The Sun, epeydir adı sarı-kırmızılı takımla anılan o yıldız futbolcunun Aslan'a transfer olacağının müjdesini verdi. İşte ayrıntılar...
Mertens'in yerine orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray, bir dünya yıldızı ile anlaşmak üzere.
İngiliz gazetesi The Sun, sarı kırmızılı yönetimin, Manchester United forması giyen Christian Eriksen ile büyük oranda el sıkıştığını öne sürdü. Hatta 32 yaşındaki oyuncunun transferinin yakında biteceğini belirtti.
ManU'da yedek kaldığı için ayrılmak istediğini açıklayan tecrübeli futbolcu bu sezon 21 maça çıktı, 1 gol, 2 asist üretti.
Danimarka Milli Takım formasını 126 kez terleten Eriksen, 40 gol attı.
Bu sezonki Şampiyonlar Ligi grup aşamasında da Galatasaray'a karşı oynayan Eriksen, sarı kırmızılı takım için gün sayıyor.