Galatasaray'a Eren Dinkçi'den haber var! Sözleşmesi...

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak bitirmeyi hedefleyen Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun kadro planlamalarını sürdürüyor. Transferde genç futbolculara da yönelecek olan Cimbom, Almanya Bundesliga'da boy gösteren Eren Dinkçi için devreye girmişti. 22 yaşındaki yıldızın transferine dair sarı kırmızılılara önemli bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2024- 11:36