Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da iç transfer hamlesi! İyileştirme yapıldı

Galatasaray'da iç transfer hamlesi! İyileştirme yapıldı Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız isimle yeni sözleşme imzalamak için anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2024- 06:40









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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bu sezon taşın altına sonuna kadar elini koyan isimlerin başında Barış Alper Yılmaz geliyor. Sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık ve forvet olarak görev yapan 2000 doğumlu oyuncu, teknik direktörü Okan Buruk'un tam anlamıyla jokeri oldu.

Sabah'ın haberine göre, Barış Alper'e geçen sezon yüzde yüzün üzerinde zam yapan sarı-kırmızılı kulüp, bu özverili performansa kayıtsız kalmadı ve milli oyuncunun ücretini iyileştirdi. 10 milyon TL garanti ücret, 16 milyon TL'ye çıkartıldı ve sözleşmesinde yazan rakamlar kademeli olarak artırıldı.