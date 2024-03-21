Galatasaray'da iç transfer hamlesi! İyileştirme yapıldı
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız isimle yeni sözleşme imzalamak için anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bu sezon taşın altına sonuna kadar elini koyan isimlerin başında Barış Alper Yılmaz geliyor. Sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık ve forvet olarak görev yapan 2000 doğumlu oyuncu, teknik direktörü Okan Buruk'un tam anlamıyla jokeri oldu.
Sabah'ın haberine göre, Barış Alper'e geçen sezon yüzde yüzün üzerinde zam yapan sarı-kırmızılı kulüp, bu özverili performansa kayıtsız kalmadı ve milli oyuncunun ücretini iyileştirdi. 10 milyon TL garanti ücret, 16 milyon TL'ye çıkartıldı ve sözleşmesinde yazan rakamlar kademeli olarak artırıldı.
ÜÇ ÜLKEDEN TAKİP EDİLİYOR
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ı sırtlarken performansıyla da dikkat çekti. İngiliz, Alman ve İtalyan kulüplerinin takip ettiği milli futbolcuya, sezon sonunda teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Yönetim, 23 yaşındaki yıldızı için kapıyı 20 milyon Euro'dan açacak. Bu ve üstündeki tüm rakamlarda oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.
SADECE 1 MAÇ KAÇIRDI
Galatasaray bu sezon üç kulvarda 47 maça çıkarken, Barış Alper Yılmaz 46 kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Sadece cezası nedeniyle Sivas'ta oynamayan yıldız futbolcu, 29 maça ilk 11'de başladı ve 4 gol-7 asistlik katkı sağladı.