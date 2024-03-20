Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten açıklamalar!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten açıklamalar! "Futbol takımımız şampiyonluğa doğru yürüyor. İlk günden beri inanıyoruz, bu şampiyonluğu hak ettiğimizi biliyoruz ve yolumuza, zafer yolculuğumuza devam ediyoruz" - "Şampiyon olmak adına her şeyi mübah görüp kardeşi kardeşe düşman etmek için ekilen nefret tohumlarını da izliyoruz, görüyoruz. Bugün bir kez daha tüm futbol camiasını ve rengi ne olursa olsun tüm taraftarları itidale davet ediyorum." Açıklamaların devamı haberimizde... Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2024- 15:39









ABONE OL

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbol takımının Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa yürüdüğünü belirterek, ipi önde göğüsleyeceklerine inandıklarını söyledi. Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen divan kurulu toplantısında açıklamada bulundu.

Kulübün mali bağımsızlığı için Türkiye Bankalar Birliği (TBB) anlaşmasından çıkmak istediklerini belirten Özbek, şunları kaydetti: "Göreve geldiğimizde size bir söz vermiştik. Kulübümüz üzerinde büyük bir yük olan TBB anlaşmasından çıkacağımızı söylemiştik. Florya'daki arazimizin değerlendirilmesi için Kemerburgaz Tesisleri'nin geçici tamamlanması gerekiyordu. Çalışmalara hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Önümüzdeki sezona futbol takımımız Kemerburgaz Tesisleri'nde başlayacak. Buna bağlı olarak Florya arazimizin değerlendirilmesi için süreci başlatacağız. Florya arazimizin değerlendirilmesi kulübümüz için hayati öneme sahip. Florya'nın değerlendirilmesi kulübümüzün önündeki 20 yılını, belki daha fazlasını etkileyecek. Şu aşamada herhangi bir rakam telaffuz etmek istemiyorum ama bu projeyle kulübümüzün geleceğinin çok daha parlak olacağını görüyorum.