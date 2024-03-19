Galatasaray'dan fırsat transferi! Tam 30 milyon Euro'luk yıldız geliyor
Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Lige verilen milli arada transfer çalışmalarına odaklanan sarı kırmızılıların gündemine çok sürpriz bir isim geldi. Cimbom'un, Avrupa kulüplerinin gözdesi o yıldız için devreye girdiği belirtildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 19.03.2024- 09:46