G.Saray'dan fırsat transferi!
G.Saray'da iç transfer hamlesi!
Euro, Dolar, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (18 Mart)
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