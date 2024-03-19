Galatasaray, milli maçlar nedeniyle verilen arada sakat futbolcularının takıma katılmasını bekleyecek. 5 günlük Antalya kampıyla da ligin final dönemine takımın daha iyi motive olmalarını sağlayacak. Ayrıca sarı-kırmızılılar bu süreçte iç transferde de hamleler yapacak.
Galatasaray'da iç transfer hamlesi! İmzalar peş peşe atılacak
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, yeni sezon için kadro planlaması yapıyor. Bunun için sarı-kırmızılı ekip takıma yeni oyuncuları katmanın dışında birçok futbolcu ile sözleşme yenileyecek. Bu bağlamda harekete geçen Cimbom'da imzalar peş peşe gelecek. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray, milli aradan sonra çok daha iyi dönecek. 11 maçlık galibiyet serisi ve 2 puanlık avantajla, kısa bir tatile giren sarı-kırmızılılar için gelecek iki hafta ilaç gibi olacak.
İşte Cim-Bom'un iki hafta içerisinde alacağı aksiyon:
SANCHEZ VE AURIER HAZIR OLACAK
Sanchez bu milli arada tamamen iyileşip takımla çalışmalara başlayacak. Saha çalışmalarına başlayan Aurier de yine takımla antrenmanlarda yer alacak.