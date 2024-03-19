Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulunudu.

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Ortak dost konusu 4-5 ay önce olmuş bir konu. Ortak dost, beni ziyaret etti ve kendisinin Türk futbolundaki bu gergin ortamı bitirmek için bir çağrıda bulundu. Ali Bey ile bir görüşme düzenleyebileceğini söyledi. Bu görüşmeyi kabul ettim. Ali Bey de kabul etti sonra Ali Bey bir açıklamaya istinaden bu buluşmayı iptal etti. Keşke o gün görüşebilseydik de bugünlere gelmeseydik.

"REKABET SAHADA KALMALI"

Galatasaray olarak rekabetin sahada kalmasını istiyoruz. Artık bugün bir milat olmalı. Bu konu ile ilgili adil yaptırımlar gündeme gelmeli. Bu görev TFF ve kamuya düşmektedir. Onların da gerekeni yapacağından eminim.

"RAKİPLERİN İÇ İŞLERİYLE İLGİLENMEYİZ"

Ali Bey olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. Bu ligden çekilme, Fenerbahçe'nin iç işi. Galatasaray'ın geleneğinde rakiplerin iç işlerine karışma huyu yok. Fenerbahçe kendi arasında toplanacak ve karar alacak. Her ne kadar, geçmişte benzer söylemler yapıldıysa da, kendileri için Fenerbahçe en iyi kararı alacaktır. Bundan eminim. Galatasaray olarak rakiplerin iç işleriyle ilgilenmemiz söz konusu değil.

"TÜRK FUTBOLCUNUN FAYDASI..."

Süper Kupa için karar mekanizması TFF'dir. Galatasaray da gelişmeleri izlemektedir. Türk futbolunun hayrı ve faydası için her türlü kararın Galatasaray arkasında durur.

"ALİ KOÇ'UN İSTİFASİ KİŞİSEL KARARDIR"

Kulüpler Birliği Vakfı önemli bir kurum. Ali Bey'in istifası kişisel bir karardır. Ben daha önce bu görevi yaptım. Çok değerli arkadaşlar var. Ali Bey'in istifasıyla yer boşalırsa, ortaya yine bu vakfı en iyi şekilde temsil edebilecek arkadaşımızı seçeriz.

"TÜRK FUTBOLU BURAYA NASIL GELDİ?"

Buraya nasıl geldik! Türk futbolu buraya nasıl geldi? Üzerinde durulması gereken en önemli konu bu. Geçmişteki söylemlerimize bakalım. Bu olaylar kendi kendine mi oluyor, yoksa bizim söylemlerimiz bu olayları tetikliyor mu? Türk sporunu yöneten yetkililerin olaya buradan başlaması lazım. İstenmeyen olaylar oldu. Fenerbahçe ve Trabzonspor'a geçmiş olsun. Bu olayların giderek artan seviyeye gelmesi, hepimizi endişelendiriyor. Sadece Trabzonspor'un sahasında olan olayları kastetmiyorum. Bugüne nasıl geldik? Buna bakmalıyız. Dileğim; bu tip olayların artık gündemimizden kalkması. Bu olayın milat olması. Kurumların ve kişilerin adil şekilde cezalandırılmasını diliyorum.

"GERİLİMİ ÜST SEVİYEYE TAŞIMAMALIYIZ"

Önümüzdeki günlerde Kulüpler Birliği Vakfı'nda bir toplantı olacaktır diye düşünüyorum. Burada sadece kulüplerin değil, TFF'nin de ihmali var mı, yok mu? Bunların da incelemesini yapacağız. Bu olayların değerlendirmesini yaparken, bu gerilimi üst seviyeye taşıyacak sözlerden kaçınmalıyız. Galatasaray olarak gerginliği tırmandıracak söylemlerin içerisinde artık olmayacağız. Kulüpler Birliği Vakfı'nda görüşler çok önemli.

TFF, bir tarih açıkladı. Bütün hazırlıklar buna göre yapıldı. Urfalı kardeşlerimiz de bizi sürekli arıyor, irtibat halindeyiz. Hazırlıklar yapılıyor. Son derece heyecanlı olduklarını görüyoruz. Bize de heyecanlarını aksettiriyorlar. Bundan sonraki gelişmeler TFF'nin inisiyatifinde olan gelişmeler. Konuyla ilgili bugüne kadar gelen bir çağrı yoktur. Bize iletilen 7 Nisan'da bu karşılaşmanın Urfa'da oynanacağı. Bugüne kadar TFF'den Galatasaray'a gelen bir talep, bilgi mevcut değildir. Olduğu zaman değerlendireceğimiz bir konu. Konu gündemimize geldiği zaman, Galatasaray'ın yönetimi değerlendirecektir. TFF, bunu Galatasaray'a sorarken, gerekçesiyle soracaktır. O gerekçe önemlidir. Galatasaray da o zaman cevabını verir. Böyle bir talep yokken fikir beyan etmeyi doğru bulmuyorum