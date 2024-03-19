"Galatasaray onu..." Palermo'dan Olimpiu Morutan için transfer açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın 2021-22 sezonunda 4.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Olimpiu Morutan, yaz ayında MKE Ankaragücü'ne transfer oldu. İtalya Serie A ekibi Palermo'nun transfer menajeri olan Polo Dattola'dan ise Morutan ile ilgili flaş bir transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın sezon başında Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne gönderdiği Olimpiu Morutan için çarpıcı bir transfer açıklaması geldi.

Menajerlik yapan Polo Dattola, Olimpiu Morutan'ı, Palermo'ya getirmek istediklerini ancak bu transferin gerçekleşmediğini söyledi.

İşte Dattola'nın o açıklaması:

"Olimpiu Morutan, Palermo ve diğer kulüplerin transfer hedefiydi. Takımlar transfer için onay vermişti ancak Galatasaray onu Türkiye'de bırakıp başka bir Türk kulübüne gönderme kararı aldı. Orada oynamaktan şu an için memnun, gelecekte neler olacağını birlikte göreceğiz."

33 MAÇTA GÖREV ALDI

Bu sezon MKE Ankaragücü formasıyla 33 resmi maça çıkan Olimpiu Morutan bu karşılaşmalarda 5 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.