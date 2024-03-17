Kerem Demirbay'dan şampiyonluk sözleri!

Galatasaray'da Kerem Demirbay, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu. Kerem, “Takım olarak çok mücadele ettik. Sonuçta bir takımız ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan aldık” dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, "Takım olarak çok mücadele ettik. Sonuçta bir takımız ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan aldık" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için mutlu olduğunu ifade eden Kerem Demirbay, "Öncelikle çok mutluyum. 3 puanı aldık ve hak ettik. Takıma tebrikler diliyorum" diye konuştu.

"HAKIM VE ZAHA BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"

Karşılaşmanın zor geçtiğini ifade eden 30 yaşındaki orta saha, "Tabii ki çok zor bir maçtı ama dediğim gibi takım olarak çok mücadele ettik ve enerji kattık. Oyuna giren oyuncular da değer verdi. Hakim ve Zaha bizim için önemliydi. Sonuçta bir takımız ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan aldık" şeklinde konuştu.

"İNANDIK VE KAZANDIK"

Maç öncesi kazanmaya inandıklarını söyleyen Demirbay, "Biz Galatasaray'ız. Her zaman topa basar ve mücadele ederiz. İnandık ve bugün onun için kazandık" yorumlarında bulundu.

"ÇOK MUTLUYUZ 3 PUAN KAZANDIK"

Milli aranın ardından oyuncuların sakatlık yaşamadan gelmelerini dileyen Kerem Demirbay, "Şimdi milli ara var. İnşallah kardeşlerimiz milli aradan sonra sakatlıksız geri gelir ve yoluna devam eder" şeklinde konuştu.

Son olarak Dries Mertens'in uzaktan attığı golün sorulması üzerine ise Kerem Demirbay, "Mertens adamın dibi" diyerek sözlerini noktaladı.