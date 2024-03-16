GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester United'ın yıldızı Aslan oluyor! Dünya yıldızı için harekete geçildi
Ezeli rakibi Fenerbahçe ile Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren sürdüren Galatasaray, sezon sonunu zirvede tamamlamak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hedefliyor. Kadrosunu güçlendirmke isteyen Cimbom, transferde rotasını İngiltere'ye çevirdi. Dünya yıldızı sezon sonunda Aslan olabilir. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
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Yayın Tarihi: 16.03.2024- 10:04