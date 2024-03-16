Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Cimbom'un diğer golleri ise Derrick Köhn, Lucas Torreira, Mauro Icardi ve Kerem Demirbay kaydetti..

Bu galibiyetle Galatasaray ligde puanını 78'e yükseltti. Diğer yandan Fenerbahçe ise Kadıköy'de konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.