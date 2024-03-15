Ve Galatasaray transfer düğmesine bastı! Guardiola'nın öğrencisi geliyor

Şampiyonluk yarışına zirvede devam eden Galatasaray'da çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sezonu lider tamamlamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi için gücüne güç katmayı planlıyor. Hücum hattına takviye yapacak olan yönetim rotayı İngiltere'ye çevirdi. Kurmaylar, Manchester City forması giyen yıldız isim için düğmeye bastı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2024- 09:35