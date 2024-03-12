Galatasaray'da Kaan Ayhan gelişmesi! Kasımpaşa maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Serge Aurier'den sakatlığı nedeniyle faydalanamayacak olan sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan'ın durumu belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2024- 20:42