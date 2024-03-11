Transferde ortalık karışacak! Fenerbahçe istiyordu Galatasaray devreye girdi

Trendyol Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray ile Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Her iki takım ligde mutlu sona ulaşabilmek için dev bir rekabet içindeydi. Ancak bu yarışın sadece saha içinde kalmayacağı belirtildi. Sarı kırmızılıların, yaz transfer dönemi için sarı lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu o yıldız için devreye girdiği kaydedildi. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2024- 09:42