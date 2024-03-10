TRANSFER HABERİ: Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

TRANSFER HABERİ: Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı, iki sezondur gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Birçok talibi olan milli futbolcu için dış basından flaş bir iddia ortaya atıldı. 29 yaşındaki oyuncunun yeni sezondaki takımının belli olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2024- 11:46