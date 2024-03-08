Galatasaray, Süper Lig’de 17 maçtır yenilmezken, son 10 maçını da kazandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 17 maçtır yenilmezken, son 10 maçını da kazandı.

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 17 karşılaşmada kaybetmedi. Son olarak evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u da 6-2 yenen sarı-kırmızılılar ligdeki son 10 maçından da sahadan galip ayrıldı.

Ligde sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş ve Rizespor müsabakalarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Bu sonuçla 78 çıkaran Galatasaray liderliğine sürdürdü ve maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 5'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar gelecek hafta pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.