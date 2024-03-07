Trendyol Süper Lig'de 29. hafta yarın start alıyor!

Haftanın açılış maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programının detayları haberimizde.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2024- 09:15