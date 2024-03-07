Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gözler Fernando Muslera'nın geleceğine çevrilirken, yönetimden kontratı sezon sonunda bitecek Uruguaylı eldivenin geleceğiyle ilgili flaş bir hamle geldi.
GALATASARAY HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Fernando Muslera'da karar verildi
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera'nın sözleşmesi bu sezon sona erecek. Uruguaylı eldivenin takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Bu gelişmelerın ardında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
2 YILLIK ÖNERİ
Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, yaklaşık 13 yıldır Sarı-Kırmızılı formayı terleten kaptanı ile resmen yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un da kalması yönünde rapor verdiği Muslera'ya 2 yıllık kontrat önerildi.