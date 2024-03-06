Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçında teknik direktör Okan Buruk ile tartışan Sergio Oliveira antrenmana çıkmadı.
Arka adalesinde zorlanma yaşayan Abdülkerim Bardakcı ise Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer alamayacak.
Davinson Sanchez'in de arka adalesinde sertlik hissettiği açıklandı.
Ayrıca sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier'in ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Aurier'in milli ara sonrası takıma dönmesi bekleniyor.