Galatasaray'da 3 eksik! Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez...

Galatasaray'da 3 eksik! Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez...

Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçında teknik direktör Okan Buruk ile tartışan Sergio Oliveira antrenmana çıkmadı. Arka adalesinde zorlanma yaşayan Abdülkerim Bardakcı ise Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer alamayacak. Davinson Sanchez'in de arka adalesinde sertlik hissettiği açıklandı. | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2024- 17:07 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024- 17:16