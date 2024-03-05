TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a İspanyol maestro! Bonservissiz gelecek

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezona 3 kulvarla başlayan ancak yoluna sadece ligde devam eden sarı-kırmızılı ekip gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başladı. Devre arasında Derrick Köhn, Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u kadrosuna katan Cimbom sezon sonunda ses getirecek bir hamle yapmayı düşünüyor. İşte Aslan'ın listesine aldığı İspanyol maestro... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2024- 10:09