GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan derbi öncesi takıma ültimatom! Beşiktaş maçında...
Trednyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Dev derbide dikkat çeken Erden Timur detayı ortaya çıktı. İşte Erden Timur'dan 3puanı getiren hamle... | Galatasaray haberleri
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı geride bıraktı.
Siyah-beyazlıların yeni transferi Al Musrati'nin 2. dakikada kendi kalesine attığı golle 3 puana uzanan Cimbom, puanını 75 yaptı ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılıların derbi zaferinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan haberde Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un bu maç öncesinde bir yemek organize ettiği ifade edildi.
Bu yemekte Aslan'ın takım kaptanları Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi Kaan Ayhan'ın bir konuşma yaptığı aktarıldı.
Konuşmada "İki hedefimizden olduk. Şimdi özeleştiri yapmanın zamanı. Kendi hatalarımızla yüzleşmeliyiz. Karşımızda her maç çok iyi olan rakipler olacak. Bizim de en az onlar kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Kendimizi düzeltmezsek şampiyon olamayız. Artık lige çok daha iyi konstantre olmalıyız." ifadelerini kullandıkları öğrenildi.